Innovation : la France plaide pour un partenariat Win-Win avec le Maroc

Le Secrétaire d'Etat français au Numérique, Cédric O a plaidé pour un partenariat Win-Win entre la France et le Maroc en matière d’Innovation et des Nouvelles technologies.



«Aujourd’hui, dans la Tech, les Français peuvent compter beaucoup sur les talents marocains, mais il faut que cela se fasse de façon Win-Win », a affirmé le ministre français dans une déclaration à la MAP.



Le ministre qui a visité, vendredi le pavillon marocain au Salon VivaTech à Paris, où il a eu des entretiens avec le ministre de l’Industrie, de l’Investissement, du Commerce et de l’Economie numérique, Moulay Hafid El Alamy, a expliqué que ce partenariat Win-Win permettra à la France de pouvoir continuer de compter sur les talents marocains, mais aussi que « l’on vienne au Maroc aider les entreprises marocaines à se développer et à former des personnes ».



« On va travailler à cela », a affirmé le ministre français.



Inauguré, jeudi par le Président français Emmanuel Macron, VivaTech figure au calendrier des grands événements tech mondiaux et réunit, depuis sa création, start-ups, leaders de l’innovation et investisseurs pour présenter les dernières innovations digitales et susciter la collaboration entre grands groupes et start-ups.



Le Maroc y est présent en force avec un pavillon qui lui est réservé et qui sert de vitrine à 16 startups marocaines actives dans les domaines de la GreenTech, HealtTech, EdTech, TransporTech, et dans la technologie IA.



Considéré comme le plus grand salon de l'innovation d'Europe, le Salon a accueilli plus de 100.000 visiteurs lors de l’édition 2018.