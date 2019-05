Innovation énergétique: le Maroc plaide à Vancouver pour un modèle adapté à la réalité africaine

Le ministre de l'Énergie, des mines et du développement durable, Aziz Rabbah, a plaidé, à Vancouver (Côte ouest du Canada), pour des projets d'innovation énergétique adaptés à la réalité africaine dans le cadre de la coopération entre les villes et l'alliance internationale Mission Innovation.



Le continent africain a besoin d’avoir son propre modèle de développement socio-économique basé sur la durabilité, a affirmé M. Rabbah qui s’exprimait lors de la rencontre ministres-maires, tenue lundi en marge de la 4ème réunion ministérielle de Mission Innovation, un groupement international dédié à l'accélération des efforts d'innovation énergétique à l'échelle planétaire.



L’Afrique devra opter pour le meilleur modèle de développement qui soit adapté à son contexte, a précisé le ministre, notant que les grandes villes africaines au même titre que les ressources naturelles du continent sont aujourd'hui menacées.



Le responsable marocain a, dans ce contexte, rappelé le lancement par SM le Roi Mohammed VI d'une série d’initiatives en faveur du système écologique au niveau du continent, citant à titre d’exemple le Sahel, mais aussi le bassin du Congo, considéré comme le second poumon écologique du monde.



L’Afrique, a-t-il relevé, a besoin d’un accompagnement optimal et d'une identification des priorités, notamment les moyens de progresser d’une urbanisation anarchique vers une urbanisation intelligente dans les villes africaines.



Il s’agit aussi, selon le ministre, de prendre en considération la réalité socio-culturelle et la question de la mobilité urbaine en optant entre autres pour un transport propre afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre.



"En tant que gouvernements, nous avons besoin d’être dans ce réseau de Mission Innovation de recherche et de développement basé sur la durabilité", a-t-il insisté.



Abordant le cas du Maroc, le ministre a affirmé que toutes les villes du Royaume sont dotées de plans de développement local, notant le besoin de "s'inscrire dans la logique de Smart city et de Durable city pour développer des smart solutions à la problématique du développement des villes".



La rencontre ministres-maires a été organisée dans la perspective de jeter les bases d'un mécanisme permettant d’accompagner les villes dans la mise en œuvre des technologies propres eu égard au rôle qu’elles peuvent jouer pour la réduction des émissions polluantes.



"Mission Innovation" est une initiative mondiale destinée à accélérer les efforts d'innovation en matière d'énergies propres. De l'avis des organisateurs, la puissance de l'innovation, motivée par des investissements publics soutenus et conjuguée à un leadership d'entreprise, offre la solution optimale pour rendre les énergies propres abordables et intégrer de nouvelles idées dans la société.