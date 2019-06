Indonésie: un puissant séisme de magnitude 7,3 en mer de Banda

Un puissant séisme en mer de Banda d'une magnitude 7,3 sur l'échelle de Richter a été ressenti lundi à l'est de l'Indonésie, a annoncé l'institut de géophysique américain USGS sans émettre d'alerte au tsunami.



Le tremblement de terre s'est produit à 208 kilomètres au sud de l'île d'Ambon à 11H53 heure locale (02H53 GMT), selon l'USGS.



En 1938, un fort séisme de magnitude 8,5 sur l'échelle de Richter a été enregistré dans la mer de Banda à l'est de l'Indonésie. Il s'agit du neuvième tremblement de terre le plus important du XXe siècle, avec une intensité de VII sur l'échelle de Mercalli. L'Indonésie est un archipel de 17.000 îles et îlots qui se situe sur la ceinture de feu du Pacifique, une zone de forte activité sismique et volcanique