Indonésie: Le soufisme, une science spirituelle raffinée qui doit être adaptée aux spécificités de l'ère actuelle ( Cheikh Driss Fassi Fihri)

Intervenant dans le cadre du Forum international du soufisme, qui s'est tenu du 08 au 10 avril en Indonésie, sous le thème "le rôle du soufisme dans le bonheur de l'humanité et la sûreté des nations", M. Fassi Fihri a donné un bref aperçu théorique et pratique pour la considération de la Tariqa soufie, en tenant compte des trois fondements "Al Islam, Al Imane et Al Ihsane".



Dans une déclaration à la MAP, le Cheikh marocain qui représente la Zaouïa de Fès, a également mis en avant l’harmonie qui règne entre les confréries soufies au Maroc, citant à titre d’exemple les Tariqas Chadhiliyya, Jazoulia, Qadiriya et Derkaouiya qui ont marqué de leur empreinte le soufisme au Maroc. M. Fassi Fihri, également vice président de l'Université Al Quaraouiyine à Fès, a toutefois noté qu’une réflexion doit être menée en bonne et due forme pour assurer une bonne gestion de ce champ spirituel dont l’avenir s’annonce très prometteur.



"Le monde occidental s’intéresse de plus en plus au soufisme comme portail sur le monde islamique", a estimé le savant marocain, précisant que le président de la branche des études islamiques à l’Université de Strasbourg avait jugé, dans une récente publication, que l’avenir de l’humanité "ne pourrait qu’être spirituel".



Trois jours durant, des érudits et académiciens marocains ont pris part aux travaux du Forum international du soufisme qui a traité de la promotion des valeurs universelles de la paix et la tolérance prônées par un Islam authentique, selon une approche religieuse et spirituelle qui favorise la cohabitation et la compréhension.