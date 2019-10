Indonésie: Joko Widodo nomme à la Défense son adversaire à la présidentielle

Le président indonésien Joko Widodo, qui entame son second mandat, a nommé mercredi ministre de la Défense son adversaire à la présidentielle, l'ancien général Prabowo Subianto.



Lors de la campagne avant l'élection d'avril dernier, Prabowo Subianto avait pourtant accusé le président sortant de fraude électorale "systématique, structurée et massive". Des émeutes, qui avaient éclaté pour protester contre le résultat du scrutin, avaient fait au moins neuf morts.



Depuis, les deux adversaires politiques sont apparus ensemble en public à plusieurs reprises.



"Ce serait un jour sombre pour les droits de l'Homme dans le pays" si Subianto était nommé, avait déclaré lundi Usman Hamid, directeur d'Amnesty International en Indonésie, avant l'annonce de la nomination.



Subianto, ancien gendre du dictateur indonésien Suharto (1967-1998), est notamment soupçonné d'avoir fait enlever et disparaître plusieurs manifestants pro-démocratie lors des manifestations qui avaient conduit à la chute du régime en 1998. Il n'a jamais été poursuivi.