Indonésie: Éruption du mont Merapi sur l’île principale de Java

Situé sur l’île principale de Java, près de Yogyakarta, le volcan est entré en éruption deux fois récemment, crachant jusqu’à 1 200 mètres dans les airs et faisant tomber des cendres sur plusieurs villages aux alentours, a indiqué un porte-parole de l’Agence nationale indonésienne pour l’atténuation des catastrophes. Le niveau d’alerte du volcan est demeuré le même, relève le représentant.



Lundi, les activités de l’aéroport Adi Sucipto de Yogyakarta n’ont pas été perturbées par ces éruptions volcaniques. Des résidents vivant à proximité de Merapi ont dû fuir vers des zones plus sûres, lorsque le volcan est entré en éruption le 11 mai dernier.



La montagne de 2 968 mètres, située entre les provinces de Yogyakarta et du centre de Java, est la plus active des 500 volcans indonésiens. Sa dernière grande éruption, en 2010, avait fait 347 morts et provoqué l’évacuation de 20 000 villageois.