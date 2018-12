Indonésie: Appel à la protection des tigres de Sumatra contre le braconnage et la déforestation

Le Forum indonésien pour l'environnement (Walhi) a lancé un appel d'urgence pour la protection des tigres de Sumatra contre la déforestation et les activités de braconnage, a relevé mardi la presse indonésienne.



"La protection du tigre de Sumatra en voie de disparition ne relève pas seulement de la responsabilité du gouvernement, mais également de celle de la population et des villageois locaux", a déclaré la directrice exécutive du Forum, Dana Prima Tarigan.



Elle a également pointé du doigt la détérioration de l'habitat naturel de ce félin à cause de la déforestation et l'expansion des plantations de palmiers à l’huile.



"De nombreuses zones forestières du nord de Sumatra, qui constituaient jusqu'à présent l'habitat naturel des tigres de Sumatra, ont été transformées en plantations de palmiers à huile par des hommes d'affaires, menaçant de plus en plus l'existence de ce félin", a déploré Dana Prima Tarigan.



Elle a, dans ce cadre, invité le ministère de l'Environnement à interdire toute exploitation des zones forestières pour la création de plantations de palmiers à huile.



Depuis les années 1980, le Forum indonésien pour l’environnement s’oppose aux plantations industrielles, jugeant qu’une vraie forêt n’est pas constituée seulement du bois, mais englobe toute la biodiversité et les rôles respectifs que chaque organisme y joue.



Le fait de décrire une plantation industrielle comme une forêt revient, selon Walhi, à insulter le sens même de la forêt, qui possède une unité écologique vitale pour la survie de tous les êtres vivants.