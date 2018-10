Indonésie: 34 étudiants retrouvés morts dans une église après le séisme des îles Célèbes

Les corps de 34 étudiants en théologie ont été retrouvés sous les décombres d'une église sur l'île des Célèbes, après le séisme suivi de tsunami survenus dans les îles Célèbes, a annoncé mardi une porte-parole de la Croix Rouge locale, Aulia Arriani.



Notons que 86 étudiants avaient été initialement portés disparus alors qu'ils participaient à une retraite religieuse dans le district de Sigi Biromaru, dans le nord de l'île.



L'endroit est très difficile d'accès, révèle Mme Arriani, qui précise que le problème le plus important, c'est de se déplacer à pied dans la boue pendant une heure et demie tout en portant les corps.



Par ailleurs, les autorités craignent une aggravation du bilan des deux catastrophes naturelles des îles Célèbes, étant donné que plusieurs zones restent non encore couvertes par les services de secours, au moment où des dizaines de personnes sont toujours coincées sous les décombres. Situé sur la ceinture de feu du Pacifique, l'Archipel indonésien connaît une forte activité sismique et volcanique.