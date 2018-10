Inde : un accident de train fait au moins 50 morts

Le bilan est lourd, mais peut-être pas définitif. Au moins 50 personnes ont péri vendredi en Inde quand un train a percuté des fidèles rassemblés pour un festival hindou à Amritsar, dans l'État septentrional du Pendjab, a annoncé la police. De très nombreuses personnes se trouvaient sur la voie ferrée pour assister à un spectacle pyrotechnique pendant les célébrations du jour de Dussehra, une fête très populaire dans le nord de l'Inde, ont expliqué des témoins.



« Il y avait beaucoup de bruit, au moment où les feux d'artifice étaient tirés, et elles ont été incapables d'entendre le train approcher », a raconté à un responsable de la police présent sur place. Il « arrivait très rapidement », a précisé sur une chaîne de télévision locale un témoin, qui a dit avoir vu un deuxième train par la suite heurter la foule.



« Tout le monde courait de manière désordonnée et soudain un autre train a percuté des groupes de gens », a-t-il ajouté, sans autres détails. « Il y a plus de 50 victimes. La priorité maintenant est d'emmener les blessés à l'hôpital », a déclaré un responsable de la police d'Amritsar, S. S. Srivastava.« C'est une tragédie déchirante », a réagi sur Twitter le Premier ministre indien Narendra Modi. Près de 15 000 personnes périssent dans des accidents ferroviaires chaque année en Inde, selon un rapport gouvernemental de 2012.