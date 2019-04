Inde : ouverture des bureaux de vote pour la première phase des élections législatives

Les premières ouvertures de bureaux de vote ont eu lieu à 07H00 locales. La première phase de ce scrutin se déroule dans 91 circonscriptions (sur 543 circonscriptions au total), réparties dans 20 États et Territoires de l'Inde.



Les élections se déroulent en sept phases, du 11 avril au 19 mai, les régions votant à tour de rôle. Le dépouillement des votes sera effectué le 23 mai.



Le nombre total d'électeurs devrait se situer autour de 900 millions, soit plus de 83 millions par rapport au dernier scrutin de 2014.



Le Premier ministre sortant Narendra Modi, du parti nationaliste hindou Bharatiya Janata Party (BJP), briguera un deuxième mandat pour conduire ce pays de près de 1,3 milliard d'habitants, le deuxième le plus peuplé au monde.



Ces élections législatives, qui devraient désigner pour les cinq prochaines années les 543 députés de la Lok Sabha, chambre basse du Parlement indien, décideront du sort du prochain gouvernement du géant d'Asie de sud. M. Modi, dont le parti de droite avait remporté une victoire écrasante aux législatives en 2014, reste le principal candidat face à son rival Rahul Gandhi du parti du Congrès (centre gauche).



Le BJP et le Congrès sont les deux principales forces parmi les centaines de partis politiques du pays.