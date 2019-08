Incident du terrain de Taroudant: Une enquête a été ouverte pour déterminer les responsabilités (El Otmani)

Les autorités compétentes ont commencé une enquête pour savoir ce qui s'est passé exactement au terrain de football de Taroudant, où des personnes ont trouvé la mort à cause des pluies qui se sont abattues sur la région mercredi soir, a annoncé, jeudi à Rabat, le Chef du Gouvernement, Saâd Dine El Otmani.



Aussitôt informées, les parties concernées ont entamé les investigations pour élucider les circonstances de cet incident et déterminer les responsabilités, a indiqué M. El Otmani à l'ouverture du conseil de gouvernement. Après avoir élevé des prières pour le repos des âmes des victimes et présenté ses condoléances à leurs familles, le chef du gouvernement a indiqué que "les autorités locales et celles concernées sont mobilisées pour retrouver les portés disparus.



"Le Gouvernement va discuter, lors de la réunion d'aujourd'hui (du conseil de gouvernement, ndlr), des mesures à prendre pour éviter que ce genre d'incidents tragiques se reproduise dans d'autres lieux", a-t-il dit.



Il a, dans ce cadre, appelé à la vigilance et à prendre les précautions nécessaires, demandant à tous les intervenants de collaborer afin de prévenir de tels incidents, dus aux changements climatiques. Il a aussi appelé les administrations, les collectivités locales, la société civile et les citoyens à se mobiliser et collaborer afin d'éviter, dans le futur, ces incidents tristes.