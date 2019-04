Incendie Notre-Dame de Paris : message de soutien et de solidarité du Roi Mohammed VI au Président Macron

Le Roi Mohammed VI a adressé un message de soutien et de solidarité au Président de la République française, M. Emmanuel Macron, suite à l'incendie qui a ravagé la cathédrale Notre-Dame de Paris.



En cette douloureuse circonstance, le Souverain exprime au Président français, au nom du peuple marocain et en Son nom personnel, l'expression de tout Son soutien et de Sa solidarité.



Le Roi adresse également Ses pensées émues au peuple français tout entier, dont la cathédrale est l'un des symboles de son Histoire, relevant que cette catastrophe touche non seulement un des monuments historiques les plus emblématiques de la ville de Paris, mais aussi un lieu de prières et de recueillement pour des millions de fidèles du monde entier.