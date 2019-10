Inauguration officielle à Marrakech des salons "Maroc in mode" et "Maroc sourcing"

Les deux salons de l’habillement et du textile "Maroc in mode" et "Maroc sourcing" ont été inaugurés jeudi, au Park Expo du Circuit Moulay El Hassan à Marrakech, en présence du ministre de l’Industrie, du Commerce, de l’Économie verte et numérique, M. Moulay Hafid Elalamy.



Organisés durant deux jours à l'initiative de l'Association marocaine des industries du textile et de l'Habillement (AMITH), les deux salons "Maroc in mode & Maroc Sourcing", ambitionnent d’être une plateforme de networking entre Industriels marocains opérant dans les différents maillons de la chaîne de valeur textile en leur offrant un espace d'échange et de rencontres.



Aménagés sous un chapiteau de 4.000 m2, les deux salons sont déclinés en 5 écosystèmes, à savoir le Fast Fashion, le Denim, la Maille, le Tailoring et les enseignes de distribution de marques marocaines.



Outre le Maroc, cinq autres pays participeront à ces deux manifestations à savoir la France, pays d'honneur, la Turquie, le Portugal, la Chine et le Pakistan, qui vont présenter leurs produits en la présence d'enseignes de renommée.



Lors de ces salons, un accent particulier sera mis sur les marchés d'Europe du Nord, d'Allemagne, des pays scandinaves et des Pays-Bas.



Au programme de cet événement figurent, également, l'organisation de plusieurs conférences et tables-rondes pour échanger et partager entre opérateurs nationaux et internationaux sur les différents sujets d'actualité, la situation et les évolutions des marchés, et sur la thématique de responsabilité sociale et environnementale.



Selon les organisateurs, ces deux salons sont déclinés en écosystèmes pour mettre en exergue la nouvelle réorganisation du secteur, ses choix stratégiques, ses savoir-faire historiques, ainsi que ses nouvelles fenêtres d'opportunités.



La 17è édition de "Maroc in mode", dédiée à l'offre habillement marocaine, est une plateforme de référence visant à présenter le savoir-faire et toute l'étendue de l'offre de la filière habillement marocaine dans ses différentes variétés et diversités, ainsi que la créativité et la capacité à présenter des collections et des services de proximité d'éthique, de savoir-faire et de compétences.



La 16è édition de "Maroc Sourcing" est un salon dédié au Sourcing national et international. Son offre concerne toutes les activités qui contribuent à la réalisation d'un vêtement, de la matière première en passant par le fil, les tissus, les accessoires, les fournitures et les services.