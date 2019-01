Inauguration du consulat général du Maroc à Naples

Outre les prestations consulaires habituelles relatives à la production et à la remise de documents et divers actes administratifs, tels que l’enregistrement consulaire, la carte d’identité nationale ou encore le passeport, le consulat s’attèlera à l’organisation de différentes activités culturelles, a souligné le consul général du Royaume à Naples, Rachid Daidai.



Dans une déclaration à la MAP, il a relevé que ces prestations et facilités s’inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre des Hautes instructions royales insistant sur le rapprochement de l’administration des membres de la communauté marocaine et l’amélioration des prestations qui leurs sont offertes.



Il a aussi mis en avant l’intérêt que revêt l’inauguration de ce consulat pour le raffermissement des relations bilatérales et des liens de coopération entre les deux pays dans des secteurs prometteurs, tels que l’économie et l’agriculture.



Et de souligner l’engagement du consulat à œuvrer pour le renforcement de la coopération économique entre le Maroc et le Sud de l’Italie, notamment la région à vocation agricole San Martino in Pensilis à Molise.



De son côté, le maire de San Martino in Pensilis a exprimé sa détermination à œuvrer pour la consolidation de la coopération avec le Maroc et le lancement de projets de jumelage avec des villes dans le Sud du Royaume.