Inauguration de la ligne aérienne Bruxelles-Essaouira

Une ligne aérienne reliant l'aéroport international de Bruxelles-Zaventem à celui d'Essaouira-Mogador, desservie par la compagnie irlandaise low-cost "Ryanair", a été officiellement inaugurée mardi.



A son arrivée au tarmac de l'aéroport international Essaouira-Mogador, un avion de ladite compagnie avec à bord 188 passagers, a été accueilli par le salut traditionnel aux canons à eau (Water Salute).



Cette desserte destinée à renforcer la connectivité aérienne d'Essaouira et à booster son attractivité touristique, sera assurée par deux vols hebdomadaires directs (mardi et samedi).



A cette occasion, une grande cérémonie a été organisée dans l'enceinte de cette infrastructure aéroportuaire pour célébrer cet événement, en présence notamment des professionnels du secteur touristique.



Dans une déclaration à la MAP, le président du Conseil Provincial du Tourisme d'Essaouira (CPTE), Redwane Khanne a dit toute sa joie de voir cette ligne aérienne ouverte, notant que cette concrétisation si importante pour la cité des Alizés est le fruit d'un long travail avec l'Office National Marocain du Tourisme (ONMT).



Après avoir mis en relief la place de choix qu'occupe Essaouira en tant que destination touristique à fort potentiel si riche et diversifié, M. Khanne a estimé que l'inauguration de cette ligne aérienne illustre clairement le regain d'intérêt de la compagnie "Ryanair" pour la ville d’Essaouira, après une série de rencontres avec ses responsables pour les convaincre de reprogrammer la cité des Alizés dans leur agenda de voyage.



Avec ce vol, "nous allons pouvoir augmenter les flux touristiques à destination d’Essaouira en termes de nuitées et d’arrivées, ce qui permettra aux professionnels du secteur d’avoir une bonne visibilité", a-t-il poursuivi, réitérant l'engagement du CPTE à oeuvrer en concertation avec l’ensemble des parties concernées pour inscrire les dessertes aériennes reliant Essaouira à d'autres villes dans la durabilité.



Au niveau du CPTE, il a fait savoir que cette instance professionnelle oeuvre d’arrache-pied pour l’élaboration de son plan d’action 2020, invitant, dans ce sens, l’ensemble des professionnels à adhérer à cette démarche, et à apporter leur contribution à l’élaboration de cette feuille de route, à même de consolider davantage l’essor touristique et attractif de la ville.



De son côté, le délégué provincial du tourisme à Essaouira, Mouhsine Chafaï Al Alaoui, a mis en avant l'importance du transport aérien comme moteur du développement touristique, estimant que la programmation de cette nouvelle desserte aérienne s'insère dans ce cadre ainsi que dans le sillage des efforts déployés par le Département du tourisme en vue de renforcer et promouvoir cette destination.



Tout en relevant que cette nouvelle ligne aérienne est de nature à répondre aux besoins de la destination en matière de transport aérien, M. Chafaï Al Alaoui n'a pas manqué de souligner l'importance de cette ligne en termes de consolidation des différents indicateurs de développement touristique de la province (nuitées et arrivées).



Depuis le début de l'année et jusqu'à aujourd'hui, on est approximativement à une hausse de 10% et l'ouverture de cette ligne aérienne ne pourrait que renforcer davantage cette performance, a-t-il dit, émettant le voeu de voir l'année 2019 s'achever et l'année 2020 commencer sur d'excellentes performances, tout en accordant à l'aérien toute la place qu'il mérite dans les efforts de développement et d'investissements touristiques.



En chiffres, l'aéroport international d'Essaouira a accueilli durant les neuf premiers mois de 2019, un total de 76.921 passagers contre seulement 73.681 voyageurs durant la même période de l'année écoulée, soit une évolution de 4,40%, selon les statistiques de l'Office National des Aéroports (ONDA).



Ce chiffre se répartit entre 73.844 passagers en provenance d'Europe et 3.077 passagers du Maroc.



Le trafic aérien de cette plateforme aéroportuaire a été multiplié par 4, en passant de 25.795 passagers en 2007 à 104.587 passagers en 2018, avec une croissance annuelle moyenne de 14%, précise-t-on de même source.



L'aéroport Essaouira-Mogador est desservi par 4 compagnies aériennes à savoir la Royal Air Maroc, Ryanair, Transavia France et EasyJet, opérant 17 fréquences hebdomadaires et reliant la cité des Alizés à 6 destinations internationales toutes européennes à savoir : Paris, Bruxelles, Lyon, Bordeaux, Marseille, et Londres, outre une liaison domestique avec Casablanca.



Certifié ISO 9001 Version 2015, l'aéroport international d'Essaouira-Mogador dispose d'un Terminal de 3000 m2, d'une piste d'une longueur de 2.607 m et d'une capacité de 300.000 passagers par an.