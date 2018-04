Inauguration à Rabat de l'exposition "Sur les traces d'Ibn Battouta"

Cette manifestation artistique, qui se tient jusqu'au 31 décembre prochain, rend hommage aux voyages d'Ibn Battouta en Afrique orientale et occidentale, dans le but de jeter la lumière sur les relations historiques communes et importantes qu'entretenait déjà, à cette époque, le Maroc avec ses voisins du continent africains durant la première moitié du VIIIe siècle de l'hégire.



L'exposition met également en avant l'itinéraire d'Ibn Battouta en Afrique du Nord, dans le bassin Méditerranéen, sur les côtes orientales de l'Afrique, en Andalousie et au pays du Soudan, et revient sur les évènements et conflits les plus importants ayant marqué son époque ainsi que sur les luttes de pouvoir pour consolider l'indépendance des différents sultanats de l'Empire Abbasside en pleine décadence.



Dans le cadre de cette exposition, l'oeuvre d'Ibn Battouta "Tuhfat an-noddar fi gharaibi al-amsar wa-'adja'ib al-asfar", compilé sous instruction du calife Abou Inan, est mise à l'honneur à travers une sélection de monnaies frappées par les dynastes que l'auteur a rencontré, des extraits de son récit et des cartes retraçant les étapes de ses voyages.



Né à Tanger, le voyageur Ibn Battouta Al-Lawwati, a entamé son premier voyage en direction de la Mecque, en passant par l'Afrique du Nord, avant de visiter l'Irak et le Sud-ouest de l'Iran, le Yémen, la Somalie, le Kenya, pour se diriger ensuite en Egypte, en Syrie, en Anatolie, au Khorasan, en Afghanistan, à Delhi, en Chine, puis aux Maldives, en Inde du Sud, à Sumatra, à Malbar, au Mali et Niger, a indiqué Ahmed Ettahiri, commissaire de l'exposition et professeur chercheur à l'Institut national des sciences de l'archéologie et du patrimoine, dans une déclaration à la MAP.



Une médaille commémorative en argent a été frappée à l'occasion de cette exposition et sera mise en vente, dans les guichets de Bank Al-Maghrib et à la boutique de son musée au prix public de 550 dirhams l'unité, à compter du 27 avril courant.



Cette pièce présente à l'avers l'effigie du Roi Mohammed VI en plus des mentions "Mohammed VI" et "Royaume du Maroc", avec en bas les millésimes 2018-1439. Au revers elle présente en haut l'inscription "Ibn Battouta" avec le millésime 1304-1377 et le portrait du grand voyageur.



Le centre du revers comporte une représentation des moyens de transport utilisés lors du grand voyage d'Ibn Battouta, l'inscription 120.000km à savoir la distance approximative du périple du voyageur ainsi qu'une carte géographique représentant l'itinéraire lors de ses voyages.