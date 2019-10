Inauguration à Berrechid de la 1ère usine marocaine spécialisée dans le textile médical

L’entreprise spécialisée dans la production d’articles de textile médical, Lamatem, a procédé, lundi à la zone industrielle de Berrechid, à l’inauguration de sa première unité industrielle nécessitant un investissement de 120 millions de dirhams.



Inaugurée en présence du ministre de l’Industrie, du Commerce, de l’Économie verte et numérique, Moulay Hafid Elalamy, de la Consule générale des Etats-Unis à Casablanca, Jennifer Rasamimanana, ainsi que des représentants de la Chambre de commerce américaine (Amcham) et des représentants de la Banque Européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), Lamatem est en mesure de produire tous les types d’habillement nécessaires dans les différentes interventions médicales, allant de la simple visite à l’opération chirurgicale (Blouses, dragage, pyjamas de bloc, casaques, charlottes, cagoules..).



L’entreprise avait, auparavant, signé une convention avec le ministère de tutelle, permettant, notamment, la création de près de 850 postes d’emplois au total (directs et indirects) et développe, actuellement, une capacité de production estimée à 6 millions d’unités par mois.



L’unité industrielle de Lamatem est déployée sur une surface couverte de 13.800 m2, dont une salle blanche, la plus grande en Afrique du Nord, de 6.000 m2 extensible à 8.500 m2. Elle dispose d’un hangar de stockage avec des quais de livraison et de réception de 2.500 m2 et est certifiée ISO 13495.



S’exprimant à cette occasion, M. Elalamy, a souligné que cet investissement “important” permet, outre la création d’emplois dans la région, de densifier l’écosystème “Textile à usage technique”, une filière innovante qui présente un fort potentiel de développement.



“Cette usine vient renforcer les capacités de production du textile à usage médical dont la majorité au Maroc est exclusivement importé”, a t-il indiqué, ajoutant que cette unité industrielle, qui emploie actuellement 350 personnes, va non seulement servir le marché local, mais aussi se frotter à la concurrence et à la qualité internationales en exportant 90% de sa production.



Par ailleurs, M. Elalamy a souligné que le secteur du Textile au Maroc a retrouvé des couleurs et est en train de “redevenir un des vecteurs de développement de l’économie au Maroc”.



De son côté, le président directeur général de Lamatem, Abdallah Badaa, a relevé qu’avec ce projet, le Maroc entre dans le club restreint des pays producteurs de textile médical à usage unique, relevant que l’objectif de Lamatem est ” de servir le secteur de la santé au Maroc”.



Pour sa part, le directeur général de Lamatem, Ali Badaa, a indiqué que cette unité a été conçue selon les normes internationales, ce qui a lui permis d’avoir toutes les certifications nécessaires pour la prise en charge des commandes d’articles de textile médical du monde entier.