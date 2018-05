Importants efforts pour faciliter le flux des investissements entre le Maroc et l'EEAU (ministre)

Le ministre émirati des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, SA Cheikh Abdallah ben Zayed al-Nahyane, a mis en exergue l'importance des efforts consentis par les gouvernements du Maroc et de l'Etat des Emirats arabes unis (EEAU) afin de favoriser l'établissement d'un climat propice aux flux des investissements entre les deux pays, à travers la signature des accords économiques et la mise en place de solutions pratiques.



Le ministre émirati, qui co-présidait, mardi soir à Abou Dhabi, avec le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Nasser Bourita, les travaux de la 5è session de la Commission mixte Maroc-Emirats arabes-unis, a relevé que "les relations maroco-émiraties distinguées écrivent aujourd'hui les plus belles pages de leur histoire", notant qu'"il est impératif de poursuivre cet élan pour plus de prospérité et de développement et afin de répondre aux aspirations des leaderships et des peuples des deux pays".



Il a relevé, dans ce sens, que le commerce bilatéral, hors le secteur du gaz et du pétrole, enregistre une croissance soutenue, faisant savoir que l'échange commercial entre les deux pays a grimpé de 464 millions de dollars en 2013 à 524 millions de dollars en 2017, avec un taux de croissance cumulatif de 3 % durant les cinq dernières années.



Le taux de croissance annuelle du commerce bilatéral en 2016-2017 a atteint 9 pc, soit le triple du taux enregistré durant les cinq dernières années, a-t-il encore dit.



Le responsable émirati s'est dit "fier" de la signature d'un accord entre l’Office chérifien du phosphate (OCP) et Abu Dhabi national Oil Company (ADNOC) portant sur la fourniture de souffre des Emirats vers le Maroc, estimant que cet accord constitue un "modèle authentique des partenariats stratégiques et constructifs".



Il a également fait observer que plusieurs sociétés émiraties ont manifesté leur intérêt d'investir au Maroc, notamment dans le secteur de l'aéronautique, à la faveur de la proximité géographique du Maroc de l'Union européenne et des Etats-Unis, appelant les sociétés marocaines à prospecter, de leur côté, les opportunités d'investissement aux Emirats arabes unis, qui constituent une plate-forme logistique prépondérante en Asie occidentale.



La tenue de cette session intervient en application des Hautes instructions de SM le Roi Mohammed VI et de SA Cheikh Mohammed Ben Zayed Al-Nahyane, prince héritier d'Abou Dhabi, Commandant suprême adjoint des Forces armées de l'Etat des Émirats Arabes Unis lors de la dernière visite royale aux Emirats, le 11 novembre dernier.