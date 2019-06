Immobilier au Maroc : Fassi Fehri invite à Paris les MRE à saisir les opportunités d'investissement dans un "secteur prometteur"

Dans son intervention, Badre Kanouni, Président du Directoire du Groupe Al Omrane, a exposé les réalisations du Groupe mis à contribution pour éradiquer le fléau des bidonvilles.



Dans une déclaration à la MAP, Badre Kanouni a indiqué que le groupe, qui est le bras opérationnel de l’Etat dans la mise en œuvre de la politique dans le secteur de l’habitat et du développement urbain, œuvre pour le déploiement de cette politique principalement dans le domaine du logement social et de la lutte contre l’habitat insalubre (bidonvilles, habitat menaçant ruine, habitat clandestin).



Le Groupe, qui œuvre également au développement urbain avec quatre villes nouvelles et 52 pôles urbains à travers le Royaume, s’adresse à tous les citoyens marocains qu’ils soient résidents au Maroc ou à l’étranger. Cette catégorie représente « une cible prioritaire et stratégique», en application des hautes orientations royales et de la politique du gouvernement dans le domaine, a-t-il dit.



Le Salon de l'Immobilier «SMAP Immo» a ouvert ses portes, vendredi matin, avec comme invitée d'honneur la région de Rabat-Salé-Kénitra. Cette manifestation, qui a installé ses quartiers au parc des expositions Paris-Porte de Versailles, propose durant trois jours, aux résidents marocains en France et dans d’autres pays d’Europe, ainsi qu’aux visiteurs français et européens de découvrir les nouveautés sur le marché immobilier marocain.



Ainsi et sur 10.000 m2 de surface d’exposition, les visiteurs pourront s’informer de l’offre immobilière «la plus complète et la plus diversifiée du marché » marocain et des projets immobiliers proposés par une centaine d’exposants de toutes les régions du Maroc.



Cette 16ème édition du SMAP est marquée par un cycle de conférences-débats avec des notaires du Maroc et des spécialistes de l'immobilier et du Conseil en investissement.



Organisé sous l’égide du ministère de l'Aménagement du Territoire National, de l'Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville, en partenariat avec la Fédération nationale des promoteurs immobiliers marocains (FNPI), le Salon réunit une centaine d’exposants de toutes les régions du Maroc. Des spécialistes de l’immobilier et du conseil en investissement, ainsi que des représentants de banques marocaines sont également présents à ce Salon.