Immigration : Christophe Castaner à Madrid le 12 novembre avant un déplacement au Maroc

M. Castaner s'est entretenu par téléphone avec son homologue espagnol Farnando Grande-Marlaska de "la hausse significative des flux migratoires irréguliers transitant par la Méditerranée occidentale à destination de l'Espagne", en soulignant que "la France se tient aux côtés de l'Espagne pour traiter cette question".



Dans ce contexte, les deux ministres ont souligné "l'importance du soutien qui doit être accordé au gouvernement du Maroc pour lutter contre les réseaux de passeurs et l'immigration irrégulière". M. Castaner se rendra à Madrid le 12 novembre "pour y rencontrer son homologue espagnol et approfondir ces questions, avant un déplacement prochain au Maroc", selon le communiqué.



M. Castaner s'est également entretenu par téléphone avec son homologue allemand Horst Seehofer, avec qui il a "souligné sa volonté de relancer les négociations sur le régime d'asile européen commun", en particulier le règlement de Dublin confiant l'examen de la demande d'asile au premier pays d'enregistrement. Il a notamment souligné son souhait de voir aboutir le dossier "avant la fin de l'actuelle mandature européenne". Dans ce cadre, le ministre français a été invité "à se rendre à Berlin prochainement pour approfondir cette question".



M. Castaner a également fait un point par téléphone avec son homologue britannique Sajid Javid sur la situation dans le nord de la France, notamment après l'évacuation du camp de migrants de Grande-Synthe (nord). Les deux ministres "ont fait le constat de la bonne mise en oeuvre du Traité de Sandhurst", signé le 18 janvier 2018, qui a permis "de renforcer l'implication du Royaume Uni dans la gestion conjointe de la frontière franco-britannique et de renforcer les coopérations en matière de lutte contre les réseaux de passeurs".



Les deux ministres "sont convenus de se rencontrer prochainement à Paris ou à Londres", ajoute le communiqué, qui précise que M. Castaner recevra lundi le commissaire européen en charge des migrations Dimitris Avramopoulos, et celui en charge de l'Union de la sécurité, Julian King.