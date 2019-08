Il décapite un coq vivant, plainte de la Fondation Bardot

La fondation contre la cruauté animale de l'actrice française Brigitte Bardot va porter plainte contre un homme qui, en juin, lors d'une soirée arrosée, avait arraché la tête d'un coq vivant avec ses dents, a affirmé samedi un porte-parole à l'AFP.



Une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux montre un joueur de pelote basque décapiter l'animal alors qu'il est à table avec des amis.



Le représentant local de la Fondation Bardot, Daniel Raposo, a lancé l'alerte dans un tweet. "Bixente Larralde, champion de pelote basque, arrache la tête d'un coq vivant avec les dents, les faits remontent à juin 2019. La Fondation Brigitte Bardot mandate son avocat en vue d'un dépôt de plainte !".



"J'ai remonté la source de la vidéo pour trouver la personne qui l'avait postée et qui s'indignait de la scène", a expliqué à l'AFP Daniel Raposo, qui a identifié l'auteur de l'acte, un joueur de pelote à main nue professionnel âgé de 22 ans.



"C'est toujours choquant et écoeurant de voir qu'en 2019, on tue encore des animaux pour s'amuser. Ce monsieur peut être un exemple pour les jeunes, donc il ne faut pas qu'on se dise que ce genre d'acte peut rester impuni", a poursuivi M. Raposo.



La scène, filmée au téléphone portable lors d'un repas le 23 juin, se déroule après des parties de main nue tenues lors de fêtes locales, dans le cadre des Masters d'Hasparren de pelote basque.



Joint par téléphone par le média local Mediabask, Bixente Larralde a dit assumer son erreur et être conscient de son mauvais geste. Le joueur de pelote n'a pu être joint par l'AFP.