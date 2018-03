Hypothyroïdie: pas d'amélioration pour 1 patient sur 10 traité (étude)

La lévothyroxine est la molécule qui supplée une thyroïde déficiente pour permettre aux malades de retrouver un équilibre hormonal.



En France, elle est au coeur de l'affaire du Levothyrox, médicament qui, après un changement de formule en 2017, a provoqué assez d'effets secondaires pour être abandonné par un demi-million de personnes en quelques mois, selon les chiffres du ministère de la Santé.



Une étude réalisée par des chercheurs de l'université de Groningue (Pays-Bas) montre que cette molécule n'est pas une panacée, même si elle est bénéfique à de nombreux malades.



"Malheureusement, environ 10% des patients traités par des hormones thyroïdiennes continuent de ressentir des symptômes et des perturbations pour leur bien-être, alors même que leur niveau d'hormones thyroïdiennes est dans la normale", a expliqué la principale auteur de l'étude, Hanneke Wouters, citée dans un communiqué de la Société d'endocrinologie, en congrès à Chicago.



Ces conclusions s'appuient sur les dossiers médicaux de 34.440 patients néerlandais, dont 955 traités à la lévothyroxine.



Parmi ces derniers, 60% avaient des niveaux d'hormones thyroïdiennes normaux, contre 89% dans le reste de la population.



Être traité à la lévothyroxine est généralement associé à une "moindre qualité de vie", a souligné la chercheuse.



Les 10% de patients pour lesquels la lévothyroxine n'a pas d'effet sur les symptômes souffraient surtout de problèmes dans leur "fonctionnement physiologique" et leur "état de santé général".



L'hypothyroïdie peut entraîner de nombreux symptômes, dont la fatigue, des difficultés de concentration, des douleurs et raideurs musculaires, une constipation, une perte d'appétit, une baisse de la température corporelle et du rythme cardiaque. (afp)