Huit nouveaux-nés décèdent dans l'incendie d'une maternité en Algérie

Les Algériens se sont réveillés mardi avec l'annonce d'un incendie dramatique: huit nourrissons sont morts lorsque les flammes ont ravagé, en pleine nuit, une maternité à El-Oued (600 km au sud-est d'Alger).



Le feu s'est déclaré à 03H50 (02H50 GMT) dans l'"hôpital mère-enfant" d'Oued Souf, localité proche de la frontière tunisienne, a déclaré à l'AFP un responsable de la protection civile, le capitaine Nassim Bernaoui.



"Nous déplorons malheureusement la mort de huit nourrissons, certains brûlés et d'autres asphyxiés par la fumée", a-t-il rapporté, en précisant que tout l'établissement avait été évacué.



Selon la télévision publique, une enquête préliminaire a déterminé qu'un "court-circuit" sur un "appareil anti-moustiques" était à l'origine du sinistre, dans un établissement qui avait déjà été le théâtre d'un incendie il y a 16 mois.



Cette information n'a toutefois pas été confirmée de sources officielles, y compris par le responsable de la protection civile contacté par l'AFP.



"Nous avons réussi à sauver 11 nourrissons, des mamans (...) et 28 employés" de l'établissement, a en revanche précisé M. Bernaoui.



La protection civile a mobilisé des dizaines de camions pour venir à bout de l'incendie.

"Morts au petit matin"



L'émotion a aussitôt gagné la population, alors que les images de chambres d'enfants calcinées ont rapidement été diffusées par des médias locaux.



La chaîne privée Ennahar TV diffusait en boucle des images d'habitants d'Oued Souf rassemblés devant la maternité, protégée par des forces de l'ordre, pour protester contre ce drame.



Le présentateur d'Ennahar TV a lu le témoignage poignant du père de deux nourrissons décédés: "au bout de sept mois de mariage, ma femme a accouché de jumeaux dans la nuit, morts au petit matin", a-t-il écrit.



C'est la première fois que des enfants meurent après un incendie dans un hôpital, ont affirmé "de mémoire" plusieurs médecins à l'AFP. En mai 2018, ce même établissement de santé "mère et enfant" avait été ravagé par un incendie, qui avait causé d'importants dégâts matériels mais aucune perte humaine.



L'Algérie enregistre un pic de naissances depuis quatre ans, avec près d'un million de nouveaux nés par an. La raison principale est l'augmentation du nombre de mariages, après une chute durant la décennie de guerre civile en Algérie, qui a fait 200.000 morts pendant les années 1990.