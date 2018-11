Horaires scolaires au Maroc : Les formules adaptées à partir du 12 novembre 2018

Voici les formules adaptées des horaires scolaires, selon les milieux rural et urbain et les différents cycles, qui entrent en vigueur le 12 novembre :



-- Cycle primaire dans le milieu urbain (deux formules).



1. Une salle pour chaque enseignant (lundi-vendredi): Deux périodes (9h - 13h) et (15h - 17h). Mercredi : (9h - 13h).



2. Une salle pour deux enseignants (de lundi à samedi), deux groupes:



Premier groupe : (9h - 11h30) et (13h30 - 15h30).



Deuxième groupe : (11h30-13h30) et (15h30-17h30).





-- Cycle primaire dans le milieu rural (deux formules).



1. Une salle pour chaque enseignant (lundi – vendredi) : Horaire continu (9h - 15h) avec au moins une demi-heure entre les périodes matinale et de l'après-midi.



2. Une salle pour deux enseignants (lundi – samedi) : Deux périodes (9h - 13h30) et (13h30 - 18h).





-- Enseignement secondaire collégial et qualifiant (deux formules).



1. (9h-12h) et (14h-18h).



2. (9h - 13h) et (15h - 18h).





N.B : - Ces formules sont en vigueur à partir du 12 novembre, avec un retour à l'horaire normal en période de printemps.



- Ces formules peuvent être adaptées aux spécificités des différents milieux (urbain/rural). Les conseils de gestion en milieu rural sont habilités à retenir les formules adéquates. Les horaires du vendredi peuvent être aménagés suivant les spécificités régionales.



- Les établissements scolaires peuvent exploiter les tranches horaires creuses entre les séances pour organiser leurs activités éducatives, sportives, ludiques, culturelles ou écologiques.