Hongrie: le parti de Victor Orban remporte une large victoire aux législatives

Le parti national-conservateur Fidesz a recueilli 48,9% des voix après le dépouillement de plus de 95% des bulletins, selon le Bureau national électoral, un score supérieur de quatre points à celui réalisé il y a quatre ans. La large avance du Fidesz devrait permettre à Orban de décrocher une nouvelle fois une majorité des deux-tiers au Parlement, comme en 2010 et en 2014 avec 133 députés sur 199, selon les projections de la commission électorale. Premier parti d'opposition, le Jobbik, (extrême droite) n'a pas réussi à améliorer son score d'il y a quatre ans, et doit se contenter de 19,8% des suffrages. La liste de gauche MSZP-P a recueilli 12,4% et la formation écologiste LMP 6,9%.



Le taux de participation a atteint 70%, soit un niveau supérieur à celui enregistré lors des trois précédents scrutins.



Viktor Orban, qui avait déjà dirigé le gouvernement entre 1998 et 2002 puis depuis 2010 et qui est tenant en Europe d'une ligne dure envers l’immigration, remporte un troisième mandat au terme d’une campagne où il s’est posé en garant des valeurs chrétiennes de son pays face à l’afflux de migrants musulmans. Au cours de sa campagne, le dirigeant n'a cessé d'agiter le spectre d'une possible défaite de son camp, synonyme selon lui de chaos migratoire.



Malgré une légère majorité d'électeurs se prononçant dans les enquêtes d'opinion pour un changement de gouvernement, l'opposition n'a pas réussi à capitaliser sur cette lassitude. La gauche a affronté le scrutin en ordre dispersé et n'avait pas conclu d'accord électoral avec le Jobbik, dont le président Gabor Vona, a annoncé sa démission après le score décevant de sa formation. La direction du MSZP a aussi remis sa démission.



Le résultat officiel complet ne sera connu qu'en cours de semaine, après le décompte de centaines de milliers de suffrages d'électeurs issus de la diaspora ainsi que des expatriés.