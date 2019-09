Hongrie: le Maroc invité d’honneur du Salon national de l’agriculture et de l’alimentation "OMEK"

La 79ème édition du Salon national de l’agriculture et de l’alimentation "OMEK" s'est ouverte, jeudi à Budapest, avec la participation du Maroc en tant qu’invité d’honneur.



Le Maroc participe à ce salon avec une importante délégation présidée par M. Mohamed Sadiki, secrétaire général du ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, et composée de responsables de ce département, de plusieurs directeurs généraux d’entreprises et d’hommes d’affaires opérant dans le secteur agricole et agro-alimentaire, ainsi que des acteurs exerçant dans le domaine agricole dans les régions Dakhla-Oued Eddahab, Fes-Meknès, Béni Mellal-Khenifra et Marrakech-Safi.



La participation marocaine à ce Salon qui se poursuivra jusqu'au 29 septembre, s’inscrit dans le cadre de la célébration de 60 ans de relations diplomatiques entre le Maroc et la Hongrie.



Dans une déclaration à la presse, M. Sadiki a affirmé que le choix du Maroc comme invité d'honneur traduit la forte conviction des deux pays s'agissant des relations développées depuis six décennies et leur volonté commune d'impulser une nouvelle dynamique aux relations bilatérales dans les domaines politique et économique.



Le Maroc et la Hongrie disposent de tous les atouts pour renforcer les relations économiques bilatérales et réaliser la complémentarité dans différents secteurs associés au domaine agricole, qui constitue un outil de développement et un levier de l'économie pour les deux pays, a-t-il dit, relevant la disposition de la Hongrie de consolider davantage les relations économiques avec le Maroc qui dispose d'une expérience avérée dans le domaine agricole.



Lors de la cérémonie d''inauguration du Salon à laquelle a pris part l'ambassadeur du Maroc en Hongrie, Mme Karima Kabbaj, le ministre hongrois de l'Agriculture, Istvan Nagy, s'est félicité de la participation du Maroc en tant qu'invité d'honneur du Salon OMEK et en tant que pays ayant une réputation mondiale dans le domaine de l'agriculture et d'autres secteurs économiques, et disposant d'atouts et de potentialités reconnus par tous.



M. Nagy a souligné que le Salon offre l'occasion pour la partie hongroise tout comme pour la partie marocaine de s'informer des réalisations accomplies et des stratégies actuelles et futures, qui visent en particulier à développer davantage le secteur agricole, à soutenir les agriculteurs et à conquérir de nouveaux marchés.



D'autres responsables hongrois ont souligné que le choix du Maroc comme pays partenaire est une parfaite illustration de la grande confiance établie entre les deux pays en matière de coopération bilatérale diversifiée qui couvre les domaines politique, économiques scientifique, cultuel, ainsi que les secteurs du sport, du tourisme, de la justice et de l’agriculture, ajoutant qu'il témoigne aussi de l'importance qu’accorde la Hongrie au Royaume en tant que partenaire stratégique en Afrique.



Le Maroc participe à cette édition de l’OMEK en tant que premier pays africain qui bénéficie du statut de pays partenaire dans l’histoire du Salon hongrois, ce qui confirme l’excellence des relations qui existent entre le Royaume et la Hongrie en particulier dans le domaine agricole.



La participation du Maroc à cet important événement qui se déroule chaque deux ans en Hongrie, permettra aux professionnels marocains du secteur agricole de tirer profit des opportunités d’affaires et de promouvoir les produits agricoles et agro-alimentaires marocains, conquérir de nouveaux marchés, notamment celui de l’Europe Centrale et des Balkans, développer de futurs partenariats, diversifier les débouchés, et conforter ainsi le label et l’image du Royaume comme pays connu par la qualité de ces produits agroalimentaires, biologiques et du terroir.



A cet égard, 400 m² ont été réservés aux exposants marocains afin de mettre en avant les potentialités du secteur agricole marocain.



Le Salon OMEK est, avec environ ses 950 exposants et ses 100.000 visiteurs, la plus grande manifestation agricole de Hongrie.



Il fournit une plate-forme d'exposition sur 40.000 mètres carrés accueillant plusieurs producteurs et des entreprises agricoles et agro-alimentaires de toutes la région de l’Europe Centrale.



Tout en conservant son caractère traditionnel de foire ouverte au public, cette 79ème édition de l’OMEK mettra l'accent sur des questions d'actualité telles que la durabilité, la sensibilisation accrue des consommateurs, la présentation de l'industrie alimentaire dans toute sa diversité, la numérisation de l'agriculture et l'innovation agricole, ainsi que la sensibilisation.