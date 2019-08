Hong Kong: la cheffe de l'exécutif espère un "retour au calme"

Des centaines de milliers de personnes ont envahi dimanche les quartiers du coeur de Hong Kong dans une nouvelle manifestation de masse qui, contrairement aux rassemblements des semaines précédentes, n'a pas dégénéré en affrontements entre radicaux et forces de l'ordre.



"Dimanche, de nombreux Hongkongais ont participé à une manifestation dans Victoria Park qui a globalement été pacifique", a dit Mme Lam lors d'une conférence de presse télévisée.



"J'espère de tout coeur que cela marque le début d'un retour au calme de la société et d'une fin des violences."



Cette crise politique, la plus grave à Hong Kong depuis sa rétrocession en 1997, est née en juin du rejet d'un projet de loi de l'exécutif local pro-Pékin qui visait à autoriser les extraditions vers la Chine.



Les manifestants ont cinq demandes fondamentales, parmi lesquelles l'abandon total du projet de loi sur les extraditions, la démission de Mme Lam, ou encore une enquête sur l'usage de la force par la police, qui a utilisé de grandes quantités de lacrymogènes ces dernières semaines et souvent tiré des balles en caoutchouc sur les manifestants.



Mme Lam a indiqué que 174 plaintes avaient été déposées contre la police depuis le début du mouvement le 9 juin.



Elle a dit que celles-ci seraient l'objet d'une enquête "approfondie" de la "police des polices", dont le chef est nommé par elle.



Ces investigations internes ne devraient pas satisfaire les manifestants, qui exigent l'ouverture d'une enquêtre indépendante.



Mme Lam concentre la colère des manifestants qui considèrent qu'elle ne leur a fait aucune concession. Elle a annoncé que son gouvernement pousuivrait "une mission d'information" sur les moyens de résoudre cette crise sans précédent.



La cheffe de l'exécutif a pris mardi un ton plus conciliant, tout en refusant d'annoncer l'abandon officiel du projet de loi sur les extraditions. Il est actuellement officiellement suspendu, ce qui n'est pas suffisant pour les manifestants.



"Le projet de loi est mort", a-t-elle réaffirmé. "Nous ne prévoyons pas de le ressusciter".