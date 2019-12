Hong Kong: grande manifestation dimanche, et appels à la grève lundi

Les militants pro-démocratie ont appelé vendredi à une grande manifestation pour dimanche, et à une grève lundi visant à perturber les transports publics.



L'appel a été lancé par différents forums en ligne coordonnant ce mouvement de protestation sans véritable leader.



"Si le gouvernement communiste de Hong Kong ignore l'opinion publique, il y aura pendant cinq ou six jours d'affilée +une éclosion généralisée+... Nous devons fixer un délai", peut-on lire sur le forum Reddit-like LIHKG, qui a reçu un accueil très favorable des internautes.



L'"éclosion généralisée" est le nom donné par les manifestants à leur nouveau mode opératoire adopté en novembre, qui consiste à mener des actions de faible envergure pour éprouver les forces de police et paralyser la circulation.



Le rassemblement de dimanche a été autorisé par les autorités. Cette nouvelle mobilisation intervient alors que Pékin et l'exécutif local refusent toujours toute concession aux contestataires en dépit de leur écrasante victoire dimanche aux élections locales.



A l'heure du déjeuner vendredi, des centaines d'employés de bureaux se sont rassemblés dans plusieurs quartiers de la mégapole.