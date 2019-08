Hong Kong: Pékin accuse les diplomates américains d'ingérence, Washington dénonce un "harcèlement"

Les Etats-Unis ont aussitôt accusé en retour Pékin d'avoir eu une attitude de "voyou" et d'avoir "harcelé" une de leurs diplomate, qui ne faisait à leurs yeux que son travail.



Le ministère chinois des Affaires étrangères a exprimé un "profond mécontentement" vis-à-vis des autorités américaines, mentionnant le reportage d'un média local relatant l'entretien d'un responsable du Consulat général américain à Hong Kong avec un groupe local qui réclamerait "l'indépendance".



Dans un communiqué publié jeudi à Pékin, le ministère a exhorté ce consulat à "couper immédiatement tout lien avec des émeutiers anti-Chine" et à "cesser immédiatement toute interférence dans les affaires de Hong Kong".



Un reportage publié dans le journal hongkongais Takungpao a fait état d'une rencontre entre des membres du parti Demosisto - parmi lesquels un célèbre militant prodémocratie, Joshua Wong - et Julie Eadeh, cheffe de la section politique du consulat général américain.



Interrogée à Washington sur cette "protestation formelle" du gouvernement chinois, la porte-parole de la diplomatie américaine Morgan Ortagus s'est insurgée.



"Je ne pense pas que faire filtrer des informations privées sur une diplomate américaine, des photos, les noms des enfants, je ne pense pas qu'il s'agisse d'une protestation formelle. C'est ce que fait un régime voyou, ce n'est pas ce que ferait une nation responsable", a-t-elle lancé devant la presse, évoquant un incident "totalement inacceptable".



"En fait ils ont harcelé une diplomate américaine", a-t-elle poursuivi.



Selon la porte-parole du département d'Etat américain, la diplomate a fait ce que ses collègues "font chaque jour autour du monde": "ils rencontrent des responsables gouvernementaux, des opposants, des manifestants, pas seulement à Hong Kong ou en Chine".



Un autre responsable du département d'Etat a dit à l'AFP que "le jour de cette réunion", des diplomates américains avaient "aussi rencontré des législateurs pro-Pékin et prodémocrates, ainsi que des membres de la communauté d'affaires américaine et du corps consulaire".



Pékin présente de plus en plus les manifestations anti-gouvernement dans le territoire semi-autonome comme soutenues par l'Occident.



Le parti Demosisto affirme faire campagne pour davantage d'autodétermination, mais pas pour l'indépendance.



L'an dernier, le Parti national (HKNP), minuscule formation indépendantiste, avait été interdit pour des raisons de "sécurité nationale". C'était la première fois depuis la rétrocession de Hong Kong en 1997 qu'un parti politique était ainsi interdit.



Mardi, Pékin a adressé son plus ferme avertissement en date aux manifestants hongkongais en affirmant: "ceux qui jouent avec le feu périront par le feu".