Hong Kong : Carrie Lam condamne "l'agression barbare" d'une de ses ministres à Londres

La cheffe de l'exécutif hongkongais Carrie Lam a condamné vendredi "l'agression barbare" de sa ministre de la Justice, qui est tombée par terre la veille au soir à Londres alors qu'elle était entourée par un groupe de manifestants pro-démocratie en colère la traitant de "meurtrière".



L'ex-colonie britannique vit depuis plus de cinq mois sa plus grave crise politique depuis sa rétrocession à Pékin en 1997.



La ministre hongkongaise de la Justice Teresa Cheng, qui est profondément impopulaire, a été jeudi la cible de dizaines de manifestants pro-démocratie à Londres, où elle se préparait à prendre la parole lors d'un événement en soirée.



Jamais un membre de l'exécutif hongkongais n'avait aussi violemment été pris à partie par des protestataires.



Ils l'ont entouré en scandant des slogans et en la traitant de "meurtrière", tout en braquant les faisceaux de lampe torche sur son visage, comme le font les policiers hongkongais intervenant pour disperser les protestataires.



Des vidéos tournées de cette confrontation montrent Mme Cheng au sol lors de ces échauffourées, sans qu'on sache exactement si elle a été poussée. Peu après elle se relève et est escortée par des agents de sécurité.



Mme Lam a affirmé dans un communiqué que sa ministre avait été "grièvement blessée" pendant cette altercation et elle a exhorté la police britannique à enquêter sur une "agression" qui était "barbare et a enfreint les principes d'une société civilisée".



Mme Cheng est une des membres les plus impopulaires du gouvernement hongkongais, notamment car elle avait été considérée comme un des principaux artisans du projet de loi sur les extraditions vers la Chine, qui avait mis le feu aux poudres en juin et a depuis été abandonné.



Ce sont en outre les services qu'elle dirige qui sont responsables du traitement judiciaire des dossiers des milliers de manifestants qui ont été arrêtés depuis juin.



Elle est la première ministre blessée depuis le début de la contestation.