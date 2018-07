Hommage posthume à feu Odette du Puigaudeau, une éternelle amoureuse du Sahara

Un hommage posthume a été rendu jeudi à Rabat, à feu Odette du Puigaudeau, écrivaine, chercheuse et archéologue bretonne qui a consacré sa vie à la découverte du Sahara, lors d'une cérémonie organisée par le Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) et le Centre des études sahariennes (CES) à l'occasion du 27-ème anniversaire de son décès.



Artiste douée et aventurière infatigable, elle a sillonné à partir de 1933 à dos de dromadaire ou à pied les déserts marocain et mauritanien. De ses pérégrinations, elle a légué une bibliographie exceptionnelle, riche de documents et d’illustrations saisissant l’originalité de la culture beydâne.



S'exprimant à cette occasion, Rahal Boubrik, conseiller auprès du Président du CNDH, chercheur au CES et professeur universitaire, a indiqué que les écrits de feu Odette du Puigaudeau représentent une mémoire vivante qui retrace la culture, les coutumes, les rituels et le mode de vie des sahraouis.



Cette aventurière a passé 30 ans de sa vie à décortiquer le monde des nomades avant de décider de s'installer à partir des années 60 au Maroc, plus précisément à Rabat où il est décédée en 1991, a-t-il rappelé, notant que même après son installation dans la capitale, elle a continué ses recherches sur le Sahara.



Outre ses ouvrages, elle a publié plusieurs articles au magazine scientifique Hespéris Tamuda qui ont été par la suite regroupés dans un livre intitulé "Art et coutumes des Maure" qui a été traduit en arabe et édité par le CES, a-t-il fait savoir, notant que ce livre a connu un franc succès et que le centre continuera à traduire d'autres ouvrages d'Odette du Puigaudeau.



Elle a occupé plusieurs postes au Maroc: réalisatrice d'émissions culturelles à la radio, documentaliste au ministère de l'information et Chef du bureau de préhistoire au musée des antiquités de Rabat, a-t-il ajouté.



De son côté, Mohamed Cheikh Biadillah, ancien président de la Chambre des conseillers a relevé que cette amoureuse du Maroc et du Sahara a contribué largement à la diffusion de la culture sahraouie à l'échelle internationale et a enrichi la connaissance sur cette partie du monde.



Cette femme, qui a parcouru le Sahara, a laissé un riche héritage qui contient des récits de voyage, des travaux sur l’histoire et la culture beydâne, des articles, des témoignages et des romans inspirés de son expérience saharienne, a-t-il poursuivi.



Parmi les publications d'Odette du Puigaudeau, il a cité, "Pieds nus à travers la Mauritanie", "La grande foire aux dattes", "Le sel du désert", "la route de l'Ouest", "La piste Maroc-Sénégal" et "Arts et coutumes des Maures", qui constituent une référence de l'histoire sahraouie.