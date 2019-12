Hommage au Caire à Mohamed Ousfour, acteur associatif marocain

Un hommage a été rendu lors du Forum des jeunes arabes pour la tolérance et la paix tenu au Caire, les 21 et 22 courant, à l'acteur associatif marocain, Mohamed Ousfour, en reconnaissance de ses efforts pour promouvoir les valeurs de paix et de tolérance ainsi que la culture du volontariat et de la citoyenneté dans la région arabe.



M. Ousfour, président du Centre marocain pour le volontariat et la citoyenneté et vice-président de la Fédération arabe du volontariat, a été honoré lors d'une cérémonie organisée en présence de personnalités intellectuelles, religieuses et politiques engagées en faveur des valeurs de paix et de tolérance et venant de 15 pays arabes, africains et européens.



Initié par l'Université de Ain Shams, le forum a examiné des questions liées à la tolérance, à la consolidation d'une culture de paix chez les jeunes, au rôle joué par les jeunes dans la promotion d'une culture de tolérance et de paix face à l'extrémisme et au terrorisme, ainsi qu'aux mécanismes scientifiques pour établir les fondements de la tolérance et de la paix dans Sociétés.