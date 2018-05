Hommage à l’écrivain Tahar Benjelloun en ouverture du Festival international de la culture amazighe à Fès

De son côté le président d’honneur du festival, Mohamed Kabbaj et l'ex-ministre Nouzha Skali ont qualifié Tahar Benjelloun de "fierté marocaine", notant que ces œuvres qui touchent différentes formes d'écriture, "font de lui l’un des écrivains marocains les plus en vue à l’étranger". S’exprimant à l’ouverture de cette manifestation, le président national de l’Association Fès-Saïs, Driss Alaoui Mdaghri a indiqué que le festival international de la culture amazighe est devenu un rendez-vous annuel, appelant à l’investissement dans la jeunesse pour renforcer le dialogue entre les différentes composantes de la société.



Dans une allocution lue en son nom, le ministre de la Culture et de la Communication, Mohamed El Aaraj a souligné que cette manifestation intervient en application des Hautes Orientations Royales pour le développement de la culture amazighe, saluant les efforts consentis par l’association Fès-Saiss pour le renforcement du rayonnement du Maroc.



Organisée par l’Association Fès-Saïs et le Centre Sud-Nord en partenariat avec la Région Fès-Meknès et la Fondation BMCE, cette manifestation culturelle s’inscrit dans le sillage des actions visant la promotion de la culture amazighe et populaire.



Le festival prévoit deux volets, dont le premier est consacré au forum international sur ‘’la culture amazighe et l’avenir de la démocratie en Afrique du Nord’’, tandis que le second donne la part belle à la chanson et la poésie amazighe et populaire.



Le forum examine cette année des questions relatives à la diversité culturelle et son rôle dans la consolidation de la démocratie et du développement dans les pays de l’Afrique du Nord. Il porte sur des débats et de rencontres animés par des chercheurs et des universitaires marocains et étrangers, dont ‘’Amazighité et Démocratie’’, ‘’Mouvement culturel amazigh: bilan et perspectives’’, ‘’Amazighité, citoyenneté et culture démocratique’’, ‘’culture amazighe, démocratie et littérature’’ et ‘’culture amazighe, multiculturalisme et démocratie après le printemps arabe’’.



Le Forum du festival comprend aussi des ateliers de l’Alphabet Tifinagh et de peinture, des lectures de poésie et des expositions artistiques.



De nombreux artistes marocains et étrangers animeront les soirées de ce festival, dont Aicha Maya, l’orchestre Faisal, Sami Ray, Fatima Tachtoukt, Dounia Batma, le groupe italien Carishto et la troupe espagnole Marea Flamenca.