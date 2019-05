Hommage à André Azoulay et El Bidaouia à la 1ère édition du 'Leader Ftour Talk’’

L’Association Moroccan Millennium Leaders (MML) a organisé, samedi, le ‘’Leader Ftour Talk’’ au Carré d'Or de Casablanca, lors duquel un hommages a été rendu à André Azoulay, conseiller de SM le Roi Mohammed VI, et Raymonde Abecassis surnommée El Bidaouia, pour les efforts déployés pour promouvoir les valeurs de la coexistence.



Initiée sous le thème "Du Dialogue à la nécessité de Coexistence", cette première édition du ‘’Leader Ftour Talk’’ est organisée avec le soutien de la Fondation Konrad Adenauer Stiftung et l'Office Chérifien des Phosphates (OCP Groupe).



Ce Ftour débat a connu la participation de plus de 150 personnalités dont des représentants des instances religieuses et culturelles, des diplomates, des Hommes politiques, des académiciens, des chercheurs, des activistes, des acteurs de la société civile, des artistes et des figures emblématiques et inspirantes par leur engagement pour la promotion de la coexistence entre les communautés, indique un communiqué des organisateurs.



Des Hommages ont été rendus aux deux invités d'Honneurs à savoir M. André Azoulay, conseiller du Roi Mohammed VI, et Mme Raymonde Abecassis surnommée El Bidaouia, ‘’deux personnalités marocaines qui chacun à travers leurs parcours respectifs ont contribué activement pour la paix, le respect et la compréhension entre les peuples’’, ajoute-t-on de même source.



A cette occasion, Miloud Loukili, universitaire et membre fondateur du Centre d'Études et de Recherches « Abraham Zagouri » sur le droit hébraïque, animateur de ce débat, a mis l'accent sur l'importance de cette thématique et a enrichi cette rencontre avec ses témoignages.



Les interventions se sont articulées autour d'un projet civilisationnel qui devra permettre aux citoyens de confessions différentes de se rencontrer dans un espace unique qui est le Maroc, haut lieu de brassage des cultures, du dialogue interreligieux et des civilisations.



Apprendre à vivre ensemble, dans un contexte de diversité culturelle croissante tout en respectant les droits de l'Homme et les libertés fondamentales, est devenu l'une des principales exigences de notre époque et restera pertinente pour de nombreuses années, ont notamment souligné les intervenants.



A travers la mise en place de ce type d'initiative, le Moroccan Millennium Leaders entend contribuer au débat national en propageant un message de paix, de tolérance, de respect et de compréhension entre les peuples.



Cet échange a été marqué, entre autres, par la présence de Mme Aicha Chenna (Fondatrice de l'Association « Solidarité Féminine »), et M. Ahmed Ghayat (Fondateur de l'Association « Marocains Pluriels »).



La Moroccan Millennium Leaders (MML) est une association à but non lucratif composée de jeunes marocains qui partagent des principes et valeurs d'engagement, de citoyenneté, d'intégrité, de mobilisation et de respect. Cette association croit profondément que l'éducation, le partage des connaissances et l'échange constituent le point de départ incontestable du développement socio-économique du Maroc.