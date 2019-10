Hicham El Guerrouj : "Ifrane n'a jamais été une plateforme pour le dopage"

La légende de l'athlétisme marocain Hicham El Guerrouj, double champion olympique (1 500 et 5 000 m en 2004), a assuré vendredi dans un entretien à l'AFP que la ville d'Ifrane, malgré sa réputation sulfureuse, "n'a jamais été une plateforme pour le dopage".



"Je veux être clair. Je n'ai jamais rien vu, ni entendu (à propos du dopage à Ifrane)", a indiqué à l'AFP le Marocain de 45 ans, retraité depuis 2004. Je me suis entraîné à Ifrane pendant plus de 15 ans, je connais la ville parfaitement, j'en connais chaque arbre, chaque recoin. C'est une ville exceptionnelle pour l'entraînement, la meilleure pour l'acclimatation à l'altitude."



Des enquêtes de plusieurs médias, dont Le Monde en avril, ont dépeint la petite ville d'Ifrane (1 600 m d'altitude), dans le nord-est du Maroc, comme une plaque tournante du dopage pour des athlètes de demi-fond et fond de haut niveau.



En avril, suite à la suspension provisoire de la marathonienne française Clémence Calvin, qui s'y entraînait souvent, la Fédération française d'athlétisme (FFA) avait décidé d'annuler un stage fédéral prévu à Ifrane, "pour ne pas en rajouter dans un lieu stigmatisé", avait expliqué le Directeur technique national Patrice Gergès.



"Ifrane n'a jamais été une plateforme pour le dopage. Ifrane a toujours accueilli des athlètes propres. Nous avons toujours été ouverts au monde extérieur. J'ai accueilli moi-même des athlètes comme Mehdi Baala et d'autres. Ils vivaient avec nous, s'entraînaient avec nous", a expliqué Hicham El Guerrouj.



"Le dopage existe depuis des siècles, comme la criminalité dans le reste de la société. Il faut fournir beaucoup d’efforts pour arrêter ce fléau car c'est un danger pour la santé de nos enfants et pour l'image de notre sport", a assuré le quadruple champion du monde du 1 500 m alors que les Mondiaux de Doha (Qatar) ont été frappés par la suspension de l'entraîneur américain Alberto Salazar, directeur de l'Oregon Project dont plusieurs athlètes brillent au Qatar.