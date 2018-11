Hicham Alj prend la tête du groupe Thales au Maroc

Cette nomination intervient pleinement dans le cadre de la nouvelle vision stratégique du groupe au Maroc et répond à une triple ambition, à savoir, ancrer durablement le positionnement du Groupe au Maroc, renforcer son engagement dans le cadre de sa coopération avec le Maroc et soutenir le développement des infrastructures, et enfin valoriser le capital humain, et développer les compétences des talents marocains, précise le communiqué.



M. Alj, de nationalité marocaine, a plus de 22 ans d’expertise dans le domaine de la transformation numérique, du cloud, de la sécurité de bout en bout, sur des projets de développement commercial et de conduite de programmes, fait savoir la même source. Il a réalisé pendant plusieurs années des missions de conseil en technologie en France, puis a occupé plusieurs postes à responsabilité chez Hewlett Packard pour le Moyen-Orient, avant de rejoindre le groupe Nokia pour gérer différentes divisions au niveau mondial.



Thales est présent au Maroc depuis plus de 40 ans dans les domaines civils et militaires et il œuvre dans la sécurité, le transport, et dans l’aéronautique. Le groupe est également partenaire de plusieurs universités (Rabat, Fès, Tanger et Meknès) et accueille en permanence des étudiants en thèses de recherche sur différentes technologies pour soutenir l’innovation par la formation et la recherche.