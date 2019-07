Hervé Renard va présenter sa démission

Ce n’est qu’une question d’heures apparemment. Le sélectionneur de l’équipe du Maroc de football, Hervé Renard, doit présenter sa démission suite à son échec cuisant à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN).



L’information est révélée par la chaîne Arryadia, qui cite une source proche de l’entraîneur français. Elle est donc à prendre avec précaution même si on se doute bien que les jours de Hervé Renard à la tête des Lions sont aujourd’hui comptés.



Le président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), Fouzi Lekjaâ, avait rencontré la semaine dernière le coach pour discuter avec lui des raisons de l’échec de l’équipe nationale à la compétition africaine. Une autre réunion doit également avoir lieu cette semaine avec Hervé Renard et même si son contenu n’est pas dévoilé, on se doute bien que c’est pour évoquer son avenir.



Hervé Renard ne devrait a priori pas avoir de difficultés à retrouver un poste d’entraîneur, beaucoup de pays ayant déjà montré leur intérêt bien avant l’élimination des Lions. Il s’agit, entre autres, de l’Arabie Saoudite, de l’Egypte et même l’Iran, à moins qu’il fasse en retour dans le championnat français.