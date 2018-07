Hervé Renard toujours en charge de la sélection marocaine (Faouzi Lekjaa)

Le sélectionneur national, Hervé Renard, est toujours en charge de la gestion des affaires de la sélection marocaine, a annoncé, mardi à Rabat, le président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), Faouzi Lekjaa.



En vertu du contrat qui le lie à la FRMF jusqu'en 2022, M. Renard entraînera la sélection nationale en vue des prochaines échéances sportives, notamment le Championnat d’Afrique des Nations 2019, a expliqué M. Lekjaa, qui a été l'invité du Forum de la MAP organisé sous le thème "bilan de l'action de la FRMF et évaluation de la participation marocaine au Mondial-2018".



Le climat général qui règne au sein de l’équipe nationale est sain, a-t-il affirmé, soulignant que le football marocain emprunte une trajectoire positive et ascendante. Le Maroc, qui dispose d’une génération prometteuse de joueurs incarnant l’avenir du football national, oeuvre sans relâche pour relever le défi des prochaines échéances sportives continentales et internationales, a-t-il indiqué, notant que "la matière brute" se trouve parmi les joueurs qui ont bénéficié de formations.



Abordant la participation du Maroc au Mondial de Russie, M. Lekjaa a relevé que l'équipe nationale aurait pu réaliser de meilleurs résultats, "ce qui n’a pas été le cas en raison notamment de la longue absence de la Coupe du monde et de l’arbitrage, ainsi que de nos choix lors du premier match qui ont influé négativement sur le moral des joueurs".



M. Lekjaa, qui s’est arrêté sur l’utilisation de la technique "VAR" (Arbitres assistants vidéo), a souligné que la technologie constitue certes une valeur ajoutée pour le football, mais "l'on ne peut utiliser cette technique lors d'une Coupe du monde pour l'expérimenter".



Par ailleurs, le responsable a salué le public marocain qui a soutenu la sélection nationale durant les matchs du Mondial, ajoutant que ce public "exceptionnel" a montré à travers sa présence qu'il détient une riche tradition footballistique. Les attentes du public marocain qui aspire à voir émerger une sélection nationale forte sont devenues un fait qui doit être pris en considération par tous les intervenants dans le champ footballistique, a-t-il dit.



Le président de la FRMF a signalé, d'autre part, qu'il ne faut pas laisser l’écart se creuser entre un public exemplaire et des résultats fluctuants, appelant à réfléchir aux mécanismes permettant au football national de progresser d'une manière équilibrée.



Les ambitions du public marocain "appellent plus d'efforts de notre part pour répondre à ses attentes lors des prochains rendez-vous", a-t-il insisté. Par ailleurs, M. Lakjaa a souligné que "le dossier Maroc 2026 s'est soldé par des réalisations historiques, notamment la reconnaissance par la FIFA de la capacité du Royaume à abriter la Coupe du monde", faisant savoir que le dossier relatif à l’organisation du Mondial de 2030 est en cours de préparation.



M. Lekjaa a annoncé, en outre, que le président de la FIFA, Gianni Infantino, se rendra fin juillet au Maroc pour une visite de deux jours.



Le Forum de la MAP, qui constitue un rendez-vous incontournable pour discuter des sujets d'actualité dans divers domaines (politique, économique et social), connaît la participation des représentants des instances gouvernementaux, des médias, ainsi que d’autres personnalités.