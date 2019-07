Hervé Renard, nouveau sélectionneur d'Arabie saoudite

La Fédération d'Arabie saoudite de football (SAFF) s'est attachée officiellement les services du technicien français Hervé Renard, comme nouveau sélectionneur des Faucons en remplacement de l'Argentin Juan Antonio Pizzi.



Hervé Renard a signé un contrat de deux ans et demi avec la Fédération saoudienne de football, rapporte dimanche le quotidien sportif saoudien +Al-Riyadiyya+.



Le technicien français, âgé de 50 ans, n'a jamais été aux commandes d’une équipe asiatique.



Avant d'atterrir en Arabie Saoudite, Hervé Renard avait dirigé plusieurs sélections africaines, à savoir le Maroc, la Zambie, l’Angola et la Côte d’Ivoire.



Il compte à son actif deux Coupes d'Afrique des nations de football avec la Zambie en 2012 et la Côte d'Ivoire en 2015.



L'Arabie saoudite, qui se prépare pour la deuxième phase des éliminatoires de la Coupe du monde 2022, est logée dans le Groupe D aux côtés de l’Ouzbékistan, la Palestine, le Yémen et la Singapour.