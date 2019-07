Hervé Renard : "Le match contre le Bénin sera difficile mais l'équipe nationale est capable de gagne"

Le match contre le Bénin, prévu vendredi au stade Al Salam au Caire dans le cadre des huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN 2019), sera difficile mais l'équipe nationale est capable de gagner et passer en quarts de la compétition, a déclaré, jeudi, le sélectionneur du Onze national, Hervé Renard.



"Le match contre le Bénin sera difficile mais on est capable de gagner et passer en quarts de finale pour concrétiser le rêve des millions de Marocains", a indiqué Hervé Renard, lors d'une conférence de presse, tenue au Caire la veille du match.



"La compétition est rude et je vois le match contre le Bénin comme une finale qu'on doit gagner pour passer au prochain tour", a-t-il ajouté, mettant l'accent sur l'importance de rester concentrer tout au long du match et d'éviter les erreurs face à cette équipe qui s'est qualifiée d'un groupe relevé.



"Les joueurs sont prêts et on est en mesure de réaliser un résultat positif", a souligné le technicien français, rappelant encore une fois l'importance de la concentration pour éviter toute surprise.



Par ailleurs, il a salué la bonne performance de Mbarak Boussoufa, notant que l'international marocain est un bon leader et sa présence est nécessaire pour le groupe.



Concernant la participation de Khalid Boutaib à cet important match, il a affirmé qu'il sera prêt pour les quarts de finale en cas de qualification.



En réponse à une question sur le match qui devra opposer l’Égypte et l’Afrique du Sud, Hervé Renard a indiqué que les Pharaons joueront face à une sélection disposant de bons joueurs et qui devront pas sous-estimer cette équipe.