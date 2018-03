Héritage de Johnny Hallyday : Jean-Pierre Foucault « chagriné » par la polémique

Rien ne va plus dans la famille Hallyday. La guerre des clans fait rage depuis que le testament du rockeur a été dévoilé au grand jour. Ce dernier a décidé de léguer toute sa fortune à son épouse Laeticia et ses deux filles Jade et Joy. Il ne laisse donc rien à ses deux grands enfants, Laura et David, à qui il a déjà fait des donations par le passé. Terriblement attristés, ces derniers ont déposé une action en justice pour s’opposer au testament de leur père. Alors que des proches de Johnny Hallyday se sont exprimés sur cette affaire, certains regrettent que l’affaire soit médiatisée.



C’est le cas de Jean-Pierre Foucault qui s’est exprimé dans une longue interview accordée à nos confrères du Parisien. L'animateur est peiné par cette histoire : « Ça me chagrine, a-t-il confié. C'est le genre d’his­toire qui devrait rester privée. Arrê­tons tous de donner notre avis sur une affaire pour laquelle nous n’avons aucune info. »



Parmi les amis du rockeur, Jean-Pierre Foucault n'est pas le seul à avoir refusé de donner son avis sur l'affaire. Michel Drucker n'a pas souhaité la commenter non plus : « Il n’aimerait pas que ceux pour qui il avait de l’affection, et je crois que j’en faisais partie, se mêlent de ça. [...] Je ne dirai rien parce qu’à chaque fois qu’on interroge des gens sur des gens qui sont bien connus, avant de répondre et d’accepter un hommage ou une interview, je me demande "Qu’est-ce qu’il aurait aimé lui ?" Je crois que Johnny, il aurait aimé qu’on ferme notre gueule. »



Voici