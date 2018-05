Harry et Meghan main dans la main pendant la cérémonie de leur mariage

La cérémonie de mariage du prince Harry (33 ans) avec Meghan Markle a débuté, sous l'oeil du monde entier à la chapelle St George du château de Windsor où la foule les a accueillis en liesse.



La mariée de 36 ans, vêtue d'une robe blanche simple et élégante créée par Clare Waight pour Givenchy, est arrivée à bord d'une Rolls-Royce bordeaux, peu après son futur mari, en uniforme, venu à pied avec son frère aîné et témoin William, sous les ovations du public.



Dans la chapelle, le couple se tenait la main, visiblement ému.



"C'est magnifique", "Extraordinaire !", "Charmant !", s'est exclamée la foule en découvrant enfin la robe de la mariée, secret bien gardé jusqu'au début de la cérémonie. Le vêtement à encolure bateau comporte une courte traine et un long voile avec broderie en dentelle.



Venus par dizaines de milliers, les visiteurs ont salué par des hurlements de joie la remontée de son escorte le long du Long Walk, majestueuse avenue bordée d'arbres, jusqu'au château de Windsor, les enfants montant sur les épaules de leurs parents et d'autres se mettant sur la pointe des pieds pour tenter de l'apercevoir, se massant aussi devant les écrans géants. L'hymne national "God Save The Gueen" a été entonné.



En l'absence de son père malade, Meghan Markle a commencé à remonter l'allée centrale de la chapelle seule, avant d'être rejointe à mi-chemin par son beau-père, le prince Charles. Sa mère Doria Ragland, une professeure de yoga, est apparue visiblement émue.



Le couple s'est vu conférer par la reine le titre de duc et duchesse de Sussex, a annoncé le palais de Buckingham, quelques heures avant la cérémonie.



La cérémonie en présence de la reine Elizabeth II, des membres de la famille royale et amis, comporte plusieurs touches de modernité: le couple a choisi de faire résonner la version de Ben E. King de la chanson "Stand By Me", ou encore l'hymne de l'équipe de rugby du Pays de Galles.



Parmi les invités à la noce figurent 1.200 membres du public, qui auront accès à l'enceinte du château.



La liste des invités compte aussi plusieurs acteurs de la série télévisée américaine "Suits", qui a révélé Meghan Markle au grand public, dont Patrick Adams, le "mari" de Meghan dans la série, Sarah Rafferty, ou encore Gabriel Macht.