Harry et Meghan en Nouvelle-Zélande, dernière étape de leur tournée dans le Pacifique

Le duc et la duchesse de Sussex doivent notamment inaugurer un nouveau mémorial britannique de la guerre à Wellington, et participer dimanche soir à une cérémonie commémorant l'adoption du droit de vote pour les femmes il y a 125 ans en Nouvelle-Zélande.



Ces trois prochains jours, ils doivent faire une randonnée et un barbecue dans le parc Abel Tasman, dans le nord de l'île du Sud, participer à une réception avec la Première ministre Jacinda Ardern au Musée du mémorial de guerre d'Auckland et visiter la ville de Rotorua, sur l'île du Nord, réputée pour ses sources d'eau chaude, ses geysers et sa culture maorie.



Le couple retournera à Auckland d'où il quittera jeudi la région au terme d'une tournée marathon de 16 jours qui l'a aussi conduit aux Fidji et aux Tonga.



C'est peu après leur arrivée en Australie il y a près de deux semaines que le palais avait annoncé que Harry et Meghan attendaient leur premier bébé pour le printemps. Harry, 34 ans, fils cadet du Prince Charles et de Lady Diana et Rachel Meghan Markle, ex-actrice américaine de 37 ans, se sont dit "oui" le 19 mai dernier dans la chapelle St George du château de Windsor, lors d'une cérémonie de mariage retransmise en direct devant des millions de téléspectateurs.



Le couple royal avait député leur périple à Sydney, première étape d'un voyage dans le Pacifique, leur première grande tournée à l'étranger depuis leur mariage en mai.