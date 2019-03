Hafidi: "Nous avons besoin que le pape et le Commandeur des Croyants adressent un message au Monde"

Pour Abderrahim Hafidi, politologue, producteur et animateur de l'émission "Vivre l'islam" sur France 2, la visite du pape François au Maroc les 30 et 31 mars à l'invitation du Roi Mohammed VI, Commandeur des Croyants, s'inscrit dans un contexte mondial inédit où les tensions sont exacerbées.



Cette visite est "un point de départ parce que nous avons besoin que ces deux grands dirigeants spirituels s'adressent au monde avec un message."

Elle est aussi l'aboutissement d'une longue histoire entre le Maroc, l'islam et la christianisme, a-t-il ajouté.