Habib El Malki s'entretient à Varsovie avec le ministre polonais des Affaires étrangères

Les entretiens qui se sont déroulés en présence notamment de l'ambassadeur du Maroc à Varsovie, Youns Tijani et la délégation parlementaire accompagnant M. El Malki, ont porté notamment sur les moyens de renforcer les relations bilatérales et multilatérales et de consolider la coopération entre les deux pays au sein des organisations régionales et internationales.



Les entretiens ont également porté sur la coopération diplomatique au niveau des Nations Unies, le rôle de la Pologne en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité, ainsi que le rôle dynamique du Maroc au sein des organisations internationales et régionales.



Cette rencontre a été l'occasion de mettre en exergue les relations distinguées qui unissent le Maroc et les pays de l'Union européenne ainsi que les institutions européennes, et qui constituent un pilier essentiel pour le renforcement de la coopération Nord-Sud.



M. El Malki, a à cette occasion passé en revue le rôle de la Chambre des représentants en particulier et le Parlement marocain en général dans le soutien et l'accompagnement de l'action de la diplomatie officielle, qu'il s'agisse de questions nationales ou internationales, soulignant que la diplomatie parlementaire constitue un outil essentiel pour la défense des causes justes du Maroc, faire connaître la dynamique de développement multiforme que connait le Royaume, et sa contribution à l'essor et au développement durable de l'Afrique et son action pour garantir la sécurité et la stabilité régionale et internationale.



Pour sa part, le ministre polonais des Affaires étrangères a exprimé le souhait de son pays de tirer profit de l'expérience du Maroc dans l'organisation d'un événement d'envergure mondiale à savoir la Conférence des parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP 22), qui s'est tenue à Marrakech il y a environ deux ans, alors que son pays s'apprêter à accueillir la COP 24 prévue en décembre prochain à Katowice (Sud).



Le chef de la diplomatie polonaise a assuré que son pays ne ménagera aucun effort pour hisser davantage le niveau des relations entre Varsovie et Rabat, d'autant plus que les deux pays partagent de nombreux points communs et jouissent d’une réputation internationale et régionale distinguée, grâce à leurs efforts soutenus pour faire face aux défis auxquels le monde est confronté actuellement.



Lors de sa visite en Pologne, M. El Malki a eu jeudi des entretiens avec les Présidents du Sénat et de la Diète polonais, respectivement MM. Stanislaw Stanisław Karczewski et Marek Kuchcinski.



Le Président de la Chambre des Représentants, s'était également entretenu avec Krzysztof Szczerski, secrétaire d’Etat au cabinet du Président de la République de Pologne.



M. El Malki est accompagné lors de sa visite à Varsovie d'une délégation parlementaire composée notamment de Amam Chokrane, président du groupe parlementaire de l'USFP, Mme Aicha Lablak, présidente du Groupement parlementaire du Parti du Progrès et du Socialisme (PPS) et Amal Belcaid, Directeur du Bureau des Affaires Étrangères.