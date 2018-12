Habib El Malki insiste sur l'importance de favoriser le dialogue entre le Maroc et l'Algérie

Au cours d'une entrevue à Rabat avec Said Moukadem, secrétaire général du Conseil de la Choura de l'Union du Maghreb arabe (UMA), M. El Malki a souligné qu'un tel dialogue revêt une importance capitale dans le contexte de la mondialisation, compte tenu du défi qui en découle en termes d'intégration économique régionale.



Il a mis l'accent sur la nouvelle dynamique impulsée par le discours du Roi Mohammed VI à l'occasion du 43ème anniversaire de la Marche verte dans la mesure où le Souverain a appelé à un dialogue direct avec l'Algérie en vue de surmonter les différends et les obstacles qui entravent l'intégration maghrébine.



Relavant que le Maroc est soucieux de la stabilité de l'Algérie, le président de la Chambre des représentants a considéré que le dialogue reste une condition sine qua non afin de régler les différents dossiers entre les deux pays voisins, appelant d'autre part à des concertations intenses et à l'échange de visites entre les représentants des institutions législatives au service des deux peuples frères.



Le secrétaire général du Conseil de la Choura de l'UMA a de son côté déploré la lourde facture du non-Maghreb, sachant que, selon lui, le manque à gagner de la faible intégration économique maghrébine est estimé à quelque 10 milliards de dollars et à plus de 200.000 emplois. Après avoir salué l'appel lancé par le Roi en faveur d'un dialogue maroco-algérien direct, M. Moukadem l'a qualifié d'initiative "logique" et "très naturelle" et a souligné la disponibilité du Conseil de la Choura pour accompagner toutes les initiatives visant un plus grand rapprochement entre les pays de la région.