Guterres soutiendra les efforts de l’UNESCO pour la réhabilitation de la cathédrale Notre-Dame de Paris

A travers l’action de l’organisation des Nations-Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), "nous allons soutenir les autorités françaises de la manière qu'ils jugent la plus nécessaire" pour la restauration de la cathédrale Notre-Dame, a précisé Stéphane Dujarric, porte-parole du chef de l’ONU.



"Non seulement l’UNESCO est le bras culturel des Nations-Unies, mais elle est aussi basée à Paris. Donc, nos collègues là-bas vont faire tout leur possible et le Secrétaire général soutiendra entièrement les efforts de l’UNESCO" à cet égard, a ajouté le porte-parole lors de son point de presse quotidien.



Réagissant la veille sur Twitter à la nouvelle de l’incendie, M. Guterres s’est déclaré "horrifié" par le violent incendie qui s’était déclaré dans les combles de la cathédrale Notre-Dame, un "joyau unique" du patrimoine mondial.



De son côté, l’UNESCO a exprimé, mardi, sa disposition à contribuer à la réhabilitation de la cathédrale Notre-Dame, la qualifiant de "patrimoine d’une valeur universelle exceptionnelle".



"L’Unesco se tient aux côtés de la France pour la sauvegarde et la réhabilitation de ce patrimoine inestimable", a affirmé la Directrice générale de l’Organisation, Audrey Azoulay, en indiquant que des contacts ont déjà été pris avec des experts en vue de "l’envoi d’une mission d’urgence pour estimer les dommages, préserver ce qui peut être préservé et envisager des mesures à court et à moyen termes".



L’évaluation vise à "élaborer un plan d’action et éviter de détériorer davantage le site et récupérer le plus possible les éléments d’origine", a précisé l'UNESCO.



Monument historique le plus visité d'Europe, la cathédrale Notre Dame de Paris est inscrite au patrimoine mondial de l'humanité depuis 1991.



Chaque année, entre 12 à 14 millions de touristes visitent ce chef-d’œuvre de l'architecture gothique situé sur l'île de la Cité.