Guterres salue le Maroc pour son soutien aux efforts de réforme de l'ONU et à ses opérations de paix

Le Secrétaire général des Nations-Unies, Antonio Guterres, a salué le Maroc pour son soutien aux efforts de réforme de l'ONU ainsi qu’à ses opérations de maintien de la paix.



A l'occasion d'une réunion bilatérale, vendredi à New York, avec le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Nasser Bourita, le chef de l'ONU a tenu à remercier le Royaume "pour son soutien aux efforts de réforme des Nations-Unies ainsi qu’aux opérations de maintien de la paix".



MM. Bourita et Guterres ont également "discuté de la situation dans la région", selon un compte-rendu de cette réunion, publié par l'ONU.



Cette rencontre est intervenue en marge de la participation du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale au Débat de haut-niveau de la 74è session de l’Assemblée générale de l’ONU.