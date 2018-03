Guterres optimiste d’une possibilité de règlement pacifique du nucléaire nord-coréen

Le Secrétaire général de l’Onu Antonio Guterres s’est dit jeudi confiant de l’existence d’une possibilité de résolution politique du dossier nucléaire nord-coréen.



“Je pense qu'il est possible de trouver une solution pacifique à un problème qui, il y a quelques mois, nous hantait comme le plus grand danger auquel nous sommes confrontés”, a déclaré M. Guterres à des journalistes.



À l’occasion d’une visite historique, enveloppée de secret jusqu’à sa fin, le leader nord-coréen Kim Jong-un s’est rendu à Pékin, où il a rencontré le président Xi Jinping et s’est dit en faveur de la dénucléarisation de la péninsule coréenne.



Il s’agit d’un changement de cap radical de la position du régime de Pyongyang, qui tenait jusqu’à très récemment à son arsenal nucléaire et balistique, qui lui a valu l’ire de la communauté internationale, et des centaines de millions de dollars de perte en raison des sanctions du Conseil de sécurité.



Au lendemain de cette visite de deux jours, qui a pris fin mercredi, la Corée du sud a annoncé un sommet le 27 avril entre le dirigeant nord-coréen et le président sud-coréen, Moon Jae-in.



M. Guterres s’est dit “extrêmement encouragé” par la visite du leader nord-coréen en Chine. “Je pense que la Chine est un important contributeur à une solution dans la région”, a-t-il dit.



Le leader nord-coréen devrait également rencontrer son homologue américain, Donald Trump dans un sommet inédit prévu fin mai, mais dont le lieu et l’ordre du jour n’ont pas encore été divulgués.



Le chef de l’Onu s’est déclaré “très encouragé” par ces récents développements, et “très encouragé par l'annonce du sommet inter-coréen”.



Bien que le patron de l’Onu s’est gardé de trancher sur ce sujet, l’Onu serait pour quelque chose dans ces développements, notamment après une visite du chef sortant du département politique de l’Onu, Jeffrey Feltman, du 5 au 8 décembre dernier en Corée du nord.



L’Organisation aurait également poussé en faveur de négociations directes lors des rencontres de M. Guterres avec des responsables du nord et du sud en marge des Jeux Olympiques d’hiver, tenues début février dans la ville sud-coréenne de Peyongchang.



“Nous avons eu la possibilité de plaider en faveur de la relance du dialogue entre le nord et le sud”, a dit M. Guterres. “Nous avons aussi souligné le besoin d’un dialogue sérieux entre la Corée du nord et les Etats-Unis”.



Ces développements font suite à un épisode particulièrement menaçant marqué par un essai nucléaire de la Corée du nord le 3 septembre dernier (le sixième dans on histoire), et le tir d’une vingtaine de missiles balistiques, dont la dernière génération sont capables d’atteindre le territoire américain.



Réagissant à ces “provocations”, le Conseil de sécurité, sous vive impulsion américaine, a adopté à interval trois résolutions de sanctions plus draconiennes l’une que l’autre étouffant l’économie nord-coréenne, et quasiment paralysant ses exportations.



Ces tensions survenaient sur fond d’une sévère joute verbale entre le président Trump et le leader nord-coréen, qui laisser craindre d’une confrontation nucléaire dévastatrice à tout moment.



MAP