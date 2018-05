Guinée: nomination d'un nouveau Premier ministre au profil d'économiste

Un économiste de 64 ans, Ibrahima Kassory Fofana, membre du gouvernement sortant, a été nommé lundi Premier ministre de Guinée par le président Alpha Condé, selon un décret lu dans la soirée sur les médias d'Etat.



"Le président de la république, le professeur Alpha Condé, a signé lundi soir un décret portant nomination de M. Ibrahima Kassory Fofana (64 ans) en qualité de Premier ministre, chef du gouvernement", selon les termes du décret.



Ministre chargé des investissements et des partenariats publics-privés dans le gouvernement sortant, il doit "proposer un nouveau gouvernement dans les meilleurs délais", selon la même source.



M. Fofana remplace Mamadi Youla, qui avait présenté sa démission et celle de son gouvernement jeudi 17 mai, deux mois après la promesse du président guinéen de procéder à un "grand remaniement ministériel" après une série de grèves et de manifestations, dont certaines meurtrières.



M. Fofana était un adversaire tenace d'Alpha Condé, opposant historique en Guinée, sous le régime du général Lansana Conté (1984-2008), dont il était très proche.



Après l'élection d'Alpha Condé en 2010, les deux hommes s'étaient rapprochés.



Economiste de formation, le nouveau Premier ministre a été dans les années 70-80 un haut responsable aux ministères de la Coopération internationale puis du Plan.



Il deviendra par la suite ministre du Budget et de la restructuration du secteur parapublic en 1996, puis ministre de l'Economie et des Finances de 1996 à 2000, avant d'être limogé par Lansana Conté.



Après un exil volontaire à Dakar puis aux Etats-Unis, il était rentré en Guinée, où il fonda le parti Guinée Pour Tous (GPT) en octobre 2009. Candidat à la présidentielle de 2010, il avait remporté 0,66% des suffrages.



Le 8 mars, après des semaines de manifestations organisées par les syndicats d'enseignants pour réclamer des augmentations de salaires et par l'opposition pour contester le résultat des élections locales du 4 février, le chef de l'Etat avait été hué par des centaines de femmes lors d'une cérémonie.



Il avait alors promis de se mettre à l'écoute "de la majorité silencieuse" et de procéder ensuite à un "grand remaniement ministériel".